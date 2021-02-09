Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar yaklaşık 15 metrelik bir oluklu balina ile karşılaştı.

Adana'da bir grup balıkçı avlanmak üzere denize açıldı.

Karataş açıklarına geldinlerinde yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördüler.

Teknede bulunan Fatih Kaymaz, hemen cep telefonuyla balinayı görüntüleye başladı.



2 DAKİKA TEKNEYLE BİRKİLTE YÜZDÜ

Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların 'Tekneye vurmasın deler' sözleri dikkat çekti.

Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.

Adana açıklarında 15 metrelik balina görüldü VİDEO







