Adana'da pamuktan çok tropikal ürünler yetiştiriliyor Adana'da pamuk ekim alanı eksiliyor; yerini mısır, narenciye, domates, avokado, ejder meyvesi, yaban mersini, kivi ve muz serası alıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana, bir zamanlar pamuk üretimi ile romanlara filmlere konu oluyorken üretim şimdi yavaş yavaş kabuk değiştiriyor.

Adana'da pamuk üretimi her geçen yıl azalıyor ve bir zamanların pamuk diyarı artık tropikal ürünlerle anılıyor.

Yıllar önce uçsuz bucaksız tarlaların sahibi pamuk ağalarıyla meşhur Adana'da artık tropikal meyveler adından söz ettiriyor.

Adana artık pamuğun başkenti değil

Pamuğun başkenti, ülkenin pamuk üretimde 5. sıraya geriledi.

Adana'da "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı.

Ancak günümüzde kentte artık pamuk sadece 182 bin dönüm alanda üretiliyor.

Pamuk tarlaları narenciye bahçesi oldu

Pamuk tarlaları ise genelde narenciye bahçesine çevrilirken, pamuk ve buğday diyarı olan Adana, artık tropik meyvelerle ekonomiye katkı sunuyor.

Artık tropikal meyve yetiştiriciliği, ihracat talebi ile ilgili daha gözde bir seçim.

Üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı.

“Bereketli toprakların her tarafı beyaz altındı”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1980 itibarıyla Adana’nın tarım çeşitliliğinin değiştiğini söyleyerek yaşananları şu sözlerle aktardı:

1980 öncesi Adana'da sadece iki ürün vardı. Buğday ve pamuk. Bunun yanında arpa ve karpuz kavun gibi sebze ürünleri vardı. Uçsuz bucaksız bereketli toprakların her tarafı beyaz altındı. Çukobirlik ve çırçır fabrikaların önünde traktörler ve kamyonlarla uzun kuyruklar oluşturuldu. Güneydoğu'dan buraya özellikle pamuk toplaması için tarım işçileri falan gelirdi. Pamuk hasadı elle toplanırdı, başlanırdı, kışa doğru devam ederdi. Bittikten sonra işçiler tekrardan memleketlerine dönerdi.

"Pamuk ekim alanı azalıyor”

Pamuğun Adana için çok önemli bir ürün olduğunu anlatan Doğan, pamuğa destek gelmemesi halinde gelecek yıllarda ekimin daha da azalacağını belirterek şöyle konuştu:

Eskiden sanayi gelişmemişti. Adana'mızın meşhur pamuk ağaları vardı. Filmlere, türkülere, romanlara konu olmuş. İstanbul'da dahi sanayi gelişmemişken Adana'nın pamuk ağaları konuşuldu. Ancak damlama sulama sistemleriyle birçok alternatif ürün ekildi. Şu anda Adana’da pamuk en az ekilen ürünlerden birisi haline geldi. Adana Türkiye pamuk üretiminde şu an beşinci. Adana'da gün geçtikçe pamuk ekim alanı eksilmekte ve yerini mısır, narenciye, domates, avokado ve muz serası gibi değişik ürünlere bırakmakta.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)