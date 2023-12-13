Adana Dağılcak Tabiat Parkı büyüledi! Her detayı başka güzel... Dağılcak Tabiat Parkı'nda ağaçların rengarenk yapraklarını dökmeye başlaması görsel şölen oluştururken, fotoğraf tutkunları ise bölgeye akın etti.

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İHA

Adana Kozan Dağılcak Tabiat Parkı'nda, dört mevsim birden yaşanıyor...

Fotoğraf ve doğa tutkunlarını kendisine çeken Dağılcak Tabiat Parkı'ndaki asırlık ağaçlar yeşilden sarıya ve kahverenginin tüm tonları ile renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprak ve su sesi ziyaretçileri şehir stresinden uzaklaştırıyor.

"Herkes bu doğa turunu görmeli"

Kozan’ın doğasıyla ön plana çıktığını kaydeden ziyaretçi Cemil Gök, doğanın keyfini çıkardıklarını belirterek, herkesin bu doğa turunu görmesini istediklerini ifade etti.

"Günlük 600'e yakın ziyaretçi geliyor"

Dağılcak Tabiat Parkı İşletme Müdürü Rıfat Akşahin ise bölgede 3 asırlık çınar ağaçları gölgesinde vatandaşların dinlenme imkanı bulduğunu kaydederek, “Gelin ve damatlarımız özellikle dış çekimde bölgemizi ziyaret ediyor. Günlük ortama 600 kişiye yakın ziyaretçi geliyor. Doğaseverler, fotoğrafçılar muhteşem manzarayı görmek için ziyarete geliyor.

Dağılcak Tabiat Parkı'mız dışında, iskelemiz, kalemiz ve konaklarımız güzel bir görsel şölen ile ziyaretçilerini karşılıyor. Herkesi bu eşsiz manzaraya bekliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)