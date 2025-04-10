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İHA

Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, şehir ve yurt dışından gelen binlerce katılımcıya ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu coşkulu festival, mide bulandırıcı görüntülerle gölgelendi.

PİŞMİŞ TAVUĞUN ÜSTÜNE ÇİĞ ET EKLEDİ

Karnaval alanında stant açan bir dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler, insan sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi.

AYNI KARNAVALDA İKİNCİ OLAY

Daha önce de karnavalda stant açan ve “Fenomen Dönerci” olarak bilinen bir işletmede, pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk eklendiği ortaya çıkmış, bu durum üzerine dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanarak standı karnaval alanından kaldırılmıştı.

KOCAELİ'DE 648 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Bu görüntüler, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan toplu zehirlenme vakasını akıllara getirdi.

Körfez’de 648 kişi, aynı işletmeden yedikleri tavuk dönerden zehirlenmişti.

Şehirdeki hastanelerde adeta adım atılacak yer kalmazken, olay sonrası iş yeri sahipleri E.T. ve K.Y. tutuklandı.

Çiğ tavuk etinin pişmiş etle karışmasından dolayı vuku bulduğu belirlenen zehirlenme olayı sonrası ifade veren işletmeci E.T., her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi." sözleriyle kendini savunmuştu.