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    Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

    Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne 500 bin kişi beklediklerini ve otellerde yer kalmadığını söyledi.
    • 03.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:43
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    Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

    Bu sene 7-8-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta "Geçmişten geleceğe miras: Mutfak" temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı.

    Kentteki kebapçılar, şırdancılar, tatlıcılar, dönerciler ve tüm esnaf, festivalin işlerini açmasını bekliyor.

    500 bin kişinin katılması bekleniyor

    Geçen sene açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı festivale, bu sene de yaklaşık 500 bin kişinin katılması bekleniyor.

    Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festival, ziyaretçilerine Adana’nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

    'Genç Şefler Yarışması' düzenlenecek

    Yemek şovlarının, mutfak atölyelerinin ve konserlerin yapılacağı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şeflere hünerlerini sergileme imkanı sağlayacak. Festivalde bu yıl, 5 farklı kategoride 'Genç Şefler Yarışması' da düzenlenecek.

    Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor ViDEO

    Adana Lezzet Festivali ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor #1

    "Hazırlıklar bitmek üzere"

    Adana Valisi Süleyman Elban, festival öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Elban, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Hazırlıklarımız bitti. Alandaki hazırlıklar da bitmek üzere. Gelecek konuklarla ilgili bir problem yok, teyitleşildi. Geçen seneki yoğun katılım ve içeriğin üzerine yeni içerikler ilave ederek, katılımın daha da artmasını bekliyoruz. Keyifli bir festival olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da bu keyfi, lezzeti artıracak her türlü etkinlik ve hazırlıkları yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

    "500 bini geçeriz diye tahmin ediyoruz"

    Bu sene katılımın rekor kırmasını beklediklerini ve otellerde yer kalmadığını kaydeden Elban, "Geçen sene 300 binin üzerinde katılımcı vardı. Bu sene 500 bini geçeriz diye tahmin ediyoruz. Biz festival tarihini 2 ay önce ilan ettiğimizde hemen hemen otellerdeki bütün odalar rezerve edildi. Muhtemelen, civar illerde de otellerin birçoğunda rezervasyonlar dolma noktasına geldi. Bu kadar kalabalığın geldiği festivalde normal hizmetler için ayrılmış yatak kapasitesinin yetmemesi normal." dedi.

    Adana Lezzet Festivali ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor #2

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