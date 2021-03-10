Adana’da 105 yaşındaki kadın 71 yaşındaki kızı ile aşı oldu

Adana’da 105 yaşındaki kadın 71 yaşındaki kızı ile aşı oldu

Kimlikte 105 yaşında olan Münevver Sönmez, yaşlılıktan dolayı hastaneye gidemedi. Koronavirüs aşısını 71 yaşındaki kızı ile evinde oldu.

Adana'da, kimlikte 105 gerçekte 113 yaşında olan Münevver Sönmez, çok yaşlı olduğu için sağlık ocağı ya da hastaneye gidemedi.

Sönmez, Adana İl Sağlık Müdürlüğünü aradı, aşı olmak için yardım istedi.

EKİPLER EVDE AŞI YAPTI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sönmez'in evine aşı ekibi gönderildi.

Ekipler, hem Sönmez’e hem de ona bakan 71 yaşındaki kızı Zeliha Gençer’e aşı yaptı.

KORONAVİRÜS OLMADI

11 çocuk, 37 torun, 75 torun çocuğu ve 5 torununun torunu olan Sönmez’in, koronavirüse hiç yakalanmadığı öğrenildi.

İSPANYOL GRİBİNE DE YAKALANMADI

Sönmez’in, İspanyol Gribi salgını olduğu zamanlarda da hastalıktan etkilenmediği ifade edildi.

“KAÇ TORUNUM VAR BİLMİYORUM”

Sönmez, daha önce de çok aşı olduğunu söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Benim 11 çocuğum var, 4’ü öldü. Kaç torunum var onu bilmiyorum o kadar çok ki.”

Kızı Zeliha Gençer de eve gelip aşı yapan ekiplere teşekkür etti.