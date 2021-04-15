Adana’da kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı kameralara yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki çarşıda 3 sokak köpeği, bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı.

Köpekler, kedinin etrafını sarıp saldırı hazırlığına geçti.

Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının ‘Tekir’ adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı.

Adana'da 3 köpeği kovalayan kedi VİDEO

KÖPEKLERİ KOVALADI

Köpekler, kedinin saldırgan tavrından korkup kaçtı. Kedi bununla da yetinmeyip, köpekleri bir süre kovaladı.

O anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah iş yerlerine geldiklerinde söz konusu görüntüyle karşılaşan iş yeri sahipleri, “Adanalıyık, Allah’ın adamıyık. Adana’nın suyundan içen kedi modu” notuyla görüntüleri sosyal medyada paylaştı.