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    Adana'da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor

    Henüz teşhis koyulamayan rahatsızlığı sebebiyle yürüyemeyen 3 yaşındaki Ayşegül Dişli'nin ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 10:33
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    Adana'da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor

    Adana'nın Kozan ilçesinde 11 yıllık evli Mustafa ve Bediha Dişli çiftinin, 3 yıl önce Ayşegül ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

    Ayşegül emekleme döneminden sonra yürümekte güçlük çekmeye başlayınca aile, bebeklerini doktora götürdü.

    Ancak yapılan muayene ve kontrollerde Ayşegül’ün rahatsızlığına çare bulunamadı.

    HASTALIĞININ SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

    Ailesi tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ayşegül’ün, kan testlerinden ve MR sonuçlarından da rahatsızlığının nedeni saptanamadı.

    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilen Ayşegül’e, burada yapılan tetkikler de sonuç vermedi. Dişli Ailesi, hastalığın belirlenip, tedavi edilebilmesi için yetkililerden yardım istedi.

    Adana da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor #1

    1 YAŞINDAN SONRA RAHATSIZLANDI

    Ayşegül'ün bir yaşına kadar sağlığının normal olduğunu anlatan Bediha Dişli, "1 yaşından sonra gerilemeye başladı, çeşitli hastanelere götürdük, halen bir çözüm bulunamadı. Verilen testlerden sonuç çıkmadı, çocuğumun gelişimi sürekli geriliyor. Eliyle tutup yürürken, emeklemeye başladı.

    Adana'da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor VİDEO

    Adana da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor #2

    Şimdi ise gittikçe yatağa bağlanabilir. Ben yardım istiyorum. Büyüklerimizden çocuğumun hastalığının ne olduğunu bulunmasını istiyorum. Çocuğum 3 yaşına geldi, 2 senedir hastanelere gidiyoruz, halen bir teşhis konulamadı.

    Adana da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor #3

    Bir an önce verdiğimiz genetik testinin sonuçlanmasını istiyoruz. Çocuğum günden güne eriyip gidiyor. Çocuğumun bir an önce iyileşmesini istiyorum. Çocuğum oturamıyor, sürekli yatıyor." diye konuştu.

    Adana da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor #4

    "DEVLET YETKİLİLERİNDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

    Asgari ücretle madende çalışan Mustafa Dişli ise, "Çocuğumda durumu fark ettikten sonra çeşitli hastanelere götürdük. Birçok test verdik ama hastalığının ne olduğunu bulamadık. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Kirada oturuyoruz, çocuğum sağlık raporu yeterli olmadığı için yardım da alamıyoruz." dedi.

    Adana da 3 yaşındaki kızın yürüyebilmesi için yardım bekleniyor #5

    KARDEŞİYLE OYNAMAK İSTİYOR

    Ayşegül'ün 7 yaşındaki ablası Rümeysa ise kardeşinin iyileşmesini ve onunla oyun oynamak istediğini söyledi.

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