Adana'da 5 yıl sonra dökülen asfaltı davul ve zurnayla kutladılar Kozan ilçesinde bir mahallenin yolu 5 yıllık mücadelenin ardından asfaltlandı. Türkeli Muhtarı Ahmet Aydın ile Ağlıboğaz Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, iş makinelerinin önünde davul-zurna çaldırıp oynayarak yıllar sonra gelen hizmeti kutladı.

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DHA

Adana'da bugün kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

Kozan ilçesi merkez Türkeli Mahallesi muhtarı Ahmet Aydın, yaklaşık 5 yıldır yolları bozuk olan Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nin asfaltlanması için defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi.

Muhtar Aydın, dilekçelerine bir türlü olumlu yanıt alamadı.

5 yıl sonunda cadde asfaltlandı

5 yıllık mücadelenin ardından dün Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeyi asfaltladı.

Davul zurna eşliğinde oynadılar

Çalışmalar sürerken Muhtar Aydın, çağırdığı davul zurna eşliğinde oynadı.

Muhtar Aydın'a Ağlıboğaz Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk de eşlik etti.

"Mahalle halkım mutlu ben huzurluyum"

Muhtar Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Okul servisi şoförleri, dolmuşçular, vatandaşlar çok şikayet etti. Cadde üzerinde bulunan evlerin doğalgaz bağlantıları da halloldu. Mahalle halkım mutlu ben huzurluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ağlıboğaz Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk ise, "Ortak kullandığımız caddemizin yapılması bizi mutlu etti. Sonuçta Kozan'a hizmet yapılıyor. Ahmet muhtarımızın sevincine ortak olmak istedim." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)