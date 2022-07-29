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    Adana'da acıkan kuzenine drone ile kebap gönderdi

    Ailece kebap yapan drone pilotu Mehmet Altuntaş, gelemeyen kuzeni Özgür Anli’ya drone ile kebap yolladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce kişi tarafından beğenildi.
    • 29.07.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:28
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    Adana'da acıkan kuzenine drone ile kebap gönderdi

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde drone pilotu olan 30 yaşındaki Mehmet Altuntaş, ailecek kebap yapmak istedi.

    Mehmet Altuntaş, bu sırada bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki kuzeni Özgür Anli’yi de davet etti.

    Özgür Anli ise çalıştığı için gelemeyeceğini ancak karnının acıktığını söyledi.

    Drone ile kebap göndermeye karar verdi

    Drone pilotu Altuntaş ise kuzeninin aç kalmasına dayanamadı ve kebabı 2 buçuk kilometre uzaklıktaki Özgür Anli'ya göndermek istedi.

    Altuntaş, kebabı drone ile kuzenine gönderebileceğini düşünüp ip ve poşet yardımıyla bağladığı kebabı uçurdu ve yolda gittiği mesafenin anlaşılması için ise yol boyunca kayıtta kaldı.

    Adana'da acıkan kuzenine drone ile kebap gönderdi VİDEO

    Kuzen karnını doyurdu

    Drone, kuzeninin çalıştığı fabrikaya vardığında ise Altuntaş, drone'un yüksekliğini düşürdü. Sonrasında ise drone'un bağlantısı kopunca drone otomatik inişe geçti.

    Dürümü almaya çalışan Anli ise drone daha fazla indiği için kendisine çarpacağını sanıp, korkup yere düştü.

    O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra Özgür Anli, kebabı drone'dan alıp yedi, Altuntaş ise drone'unu geri getirdi.

    İHA'nın haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce kişi tarafından beğenildi.

    Adana da acıkan kuzenine drone ile kebap gönderdi #1

    "Anımız olsun diye de videoya çektik, gülüp eğlendik"

    Mehmet Altuntaş, "Kebabı yaptık ve kuzenim gelemedi. Ben de bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim dedim. Elimdeki drone ile kebabı yolladım. Anımız olsun diye de videoya çektik.

    Drone oraya vardı ancak indirirken bağlantı koptu ve otomatik inişe geçti. Ancak kebabı ulaştırdık, kuzenim de yedi. Bizim de böyle bir anımız oldu. Gülüp eğlendik. Drone geri geldiğinde yüzde 10 şarjı kalmıştı. Güldük, eğlendik." diye konuştu.

    Adana da acıkan kuzenine drone ile kebap gönderdi #2

    Adana da acıkan kuzenine drone ile kebap gönderdi #3

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