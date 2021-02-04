Adana'da acil tıp uzmanı doktor koronadan vefat etti

Adana'da acil tıp uzmanı doktor koronadan vefat etti

Adana'da acil tıp uzmanı doktor 38 yaşındaki Mehmet Ertane, 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı.

YAKLAŞIK 2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Ertane'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.