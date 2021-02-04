Euro
8.6192
-0.07%
Dolar
7.1639
-0.01%
Altın
418.76
-0.79%
Borsa
1.534
0%
Bitcoin
267.849
3.86%
EXEN Coin
16.97
-1.50%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Adana'da acil tıp uzmanı doktor koronadan vefat etti

    Adana'da acil tıp uzmanı doktor 38 yaşındaki Mehmet Ertane, 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da acil tıp uzmanı doktor koronadan vefat etti

    Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı.

    YAKLAŞIK 2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

    Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını kaybetti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Ertane'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

    Mehmet Ertane

    Mehmet Ertane

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir