Adana'da Alpargün Apartmanı enkazında anma düzenlendi Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adana'da depremde ağır hasar alan ve 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın enkazında anma düzenlendi.

DHA

Depremde 50 bini aşkın can kaybedildi. Her birinin ayrı ayrı hikayesi var.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı, 28 daireli Alpargün Apartmanı da yıkıldı.

Kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında, 96 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ancak depreme dayanıksız olan bir binadan hiç bir canlı çıkmaması hayatta kalan yakınlarını isyan ettirdi.

Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC'ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandı. Müteahhit Hasan Alpargün ifadesinde, "Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı" diyen Alpargün, tutuklandı.

Apartmanın müteahhidine 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

7 aydır cezaevinde bulunan Alpargün hakkında 'bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de görülecek duruşma öncesi yakınlarını kaybedenler, bina enkazında toplandı.

"Bir tane canlı çıkmaz mı? Çıkmadı"

Adana'da depremde yıkılan binada kızını, damadını ve 2 torununu kaybeden Selver Küçük (63), binadan bir tane canlı çıkmamasına şu sözlerle isyan etti:

Müteahhide verilecek 50 yıl ceza bile, benim yavrularımın bir damla kanının bedeli değildir. Adalet istiyorum. Eğer adalet sağlanmazsa; hakkım haram, zehir olsun. İkiz yavrularımı, kızımı ve damadımı kaybettim. Bir binada 96 kişi ölmez. Bir tane canlı çıkmaz mı? Çıkmadı. Hücrede müebbet istiyorum. Vicdanı olan bunu yerine getirir. Bu müteahhide avukatlık yapacak kişi de elini vicdanına koysun. Benim karşıma çıkarsınlar, yüzüne tüküreceğim.

"Belki yaşıyorlardır' diyerek günlerce bekledik"

Grup adına konuşan Gizem Çetin, adalet istediklerini belirterek şöyle konuştu:

Alpargün Apartmanı'nda saniyeler içinde annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, yeğenlerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı kaybettik. Büyük bir kum yığını içinde 'Belki yaşıyorlardır' diyerek günlerce bekledik. Adalet istiyoruz. 'Başka canlar yanmasın' diyerek herkesin destek vermesi için; dava günü yanımızda olmalarını istiyoruz.

Öğrencisi, enkaz başında binada yaşamını kaybeden öğretmenini andı

Ezgi Özkan, binada kaybettiği öğretmeni Azize Coşkun'u anmak için yazdığı bir mektup ile enkaz başına geldi. Özkan, yaşamını yitiren öğretmenini şu sözlerle andı:

Derste yemek yediğim için çok kızardı ama beni çok severdi. Onun sayesinde diyabet hastalığımı öğrendim. Onun istediği gibi bir gazeteci olmak istiyorum. Umarım beni duyuyor, görüyorsundur. Bizi pikniğe götürür, tatlılar yapardın. Cenazene gelemedik, özür dilerim. O sırada diğer ekiplere yardım ediyordum. Seni bulmak için çok uğraştım. Seni gerçekten çok seviyorum. İyi ki hayatımdaydın, nurlar içinde uyuyun.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)