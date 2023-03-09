Adana'da atıl limonları ekonomiye kazandırıyorlar Adana'da dalında kalan narenciyelerin kabuklarını çamaşır gibi kurutarak yüksek kazanç sağlıyorlar.

Bu yıl dalında 7 TL'den alıcı bulan ve şu an 3 TL'ye kadar düşen limon, portakal ve turunç ürünleri kabukları kurutularak ekonomik girdi sağlıyor.

Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kazan Mahallesi sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuluyor.

İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oluyor.

Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurularak daha fazla istihdam sağlanmasını istiyor.

"Kurusu 18 TL'den satılıyor"

10 yıldır emekli maaşına ek gelir olarak limon kabuğu kuruttuklarını aktaran 68 yaşındaki Nevzat Yaşar, "Ağaçta kalan limonları soyuyoruz. Dalında 7 TL idi, kurusu 18 TL'den satılıyor. Çok zor emeği çok. Bütün köy bu işi yapıyor. Dalında kalacağına ekonomiye kazandırılıyor.” dedi.

"Fabrikası olsa daha güzel olur"

Limonun 7 TL'den 3 TL'ye kadar düştüğünü aktaran mahalle sakinlerinden Ahmet Yiğenoğlu da “Kabuğunu soyuyoruz her alanda kullanılıyor. Şu an kabuğu 18-20 TL arasından satılıyor. Narenciye bölgesindeyiz bölgede fabrikası olsa daha güzel olur. 1 tondan 100 kilogram kuru kabuk elde ediyoruz.” dedi.

Karı koca olarak çalışan Güven ve Emine Mallı çifti ise zorlu bir mesai olduğuna değinerek yapılan işin tüm mahallenin ek geliri olduğunu kaydetti.