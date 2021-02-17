Adana'da, bagaja oturan adam ayakları ile merdiven taşıdı

Trafikte seyir halindeyken bir otomobilin bagajına oturup ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam kameralara yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinin girişinde sürücüler ve yolcular, eşine ender rastlanır bir görüntüyle karşılaştı. Bir otomobil seyir halindeyken bagajına oturan şahsın, ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıması görenlere pes dedirtti.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

İlginç merdiven taşıma yöntemi ile kazaya davetiye çıkaran şahıslar, trafikte görenleri hem güldürdü hem şaşkına çevirdi. Ayakları ile merdiven taşıyan adam, bir yandan da bagaj kapağını tutarak düşmesini engellemeye çalıştı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Otomobil sürücüsü çevredekilere önem vermeden yollarına devam etti. Merdiven taşıyan adamın bagajında yolculuk yaptığı otomobil, daha sonra girdiği sokakta gözden kayboldu.