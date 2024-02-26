Adana'da bahar havası! Yaylalar doldu taştı Torosların göz bebeği olan Adana'nın Aladağ ilçesinde, doğa tutkunları kışın bahar havasının tadını çıkarıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirerek o anları da ölümsüzleştiriyor.

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İHA

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda bin 500 rakımlı seyir terasında 'Başkanın Çardağı', muhteşem manzarasını görmek ve fotoğraflamak isteyenleri ağırlıyor.

Yaz kış demeden kentin turist akınına uğrayan "Başkanın Çardağı", Adana’da doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

"Toros’un o güzel manzarasının keyfini çıkarıyoruz"

Aladağ’a dinlenmek için gelen İbrahim Çelik Yerligil, "Adana’da yaşıyoruz, hava güzel olduğu için Aladağ’a geldik. Bu yıl kar yok ama Toros’un o güzel manzarasının keyfini çıkarıyoruz. Yaklaşık 7 kilometre kadar yürüdük ve burayı çok seviyoruz. Adana'nın şehir stresini atıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ayfer Yerligil ise, "Doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu sene çok kış olmadı bahar gibi. Sıcaklar bastırmadan Aladağ’da vakit geçirelim istedik." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)