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    Adana'da balıkçı kavgası: Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler

    Adana Karataş'ta karada balık avlayacakları yer konusunda tartışan balıkçıların kavgası, denizde de sürdü.
    • 29.11.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 19:22
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    Adana'da balıkçı kavgası: Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler

    Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçılar arasında tartışma yaşandı.

    Denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, balık avlayacakları yer konusunda bir türlü uzlaşamadı.

    Karada başlayan tartışma, denizde de devam etti.

    Üzerine tekne sürüp batırmakla tehdit etti

    Denizde laf atan balıkçılar kavgayı biraz daha ileri götürerek birbirinin üzerine tekne sürdü.

    İHA'nın haberine göre bir balıkçı, teknesini diğer balıkçının teknesinin üzerine sürüp onu batırmakla tehdit etti.

    Olay kameraya yansıdı

    Balıkçının teknesini diğer balıkçının üzerine sürüp, ona sürtündüğü anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Adana'da balıkçı kavgası: Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler VİDEO

    Adana da balıkçı kavgası: Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler #1

    Adana da balıkçı kavgası: Birbirlerinin üzerine tekne sürdüler #2


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