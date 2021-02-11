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    Adana'da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı

    Karataş ilçesinde akşam saatlerinde denize açılan balıkçıların ağına, nesli tehlike altında olan Ay Balığı takıldı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 00:24
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    Adana'da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı

    Adana'nın Karataş ilçesinde akşam saatlerinde, balıkçılar avlanmak üzere denize açıldı.

    Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ay balığı takıldı.

    DENİZE BIRAKTILAR

    Balıkçılar, balığı ağdan kurtarıp, yeniden denize bıkarken, bu anlar teknedeki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Denize bırakılan ay balığı, karanlık suda gözden kayboldu.

    Birkaç gün önce de Karataşlı balıkçılar, Akdeniz açıklarında 15 metrelik oluklu balina ile karşılaşmışlardı.

    Adana'da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı VİDEO

    Adana da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı #1

    Adana da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı #2

    Adana da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı #3

    Adana da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı #4

    Adana da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı #5

    Adana da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı #6

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