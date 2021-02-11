Adana'da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı

Adana'da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı

Karataş ilçesinde akşam saatlerinde denize açılan balıkçıların ağına, nesli tehlike altında olan Ay Balığı takıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde akşam saatlerinde, balıkçılar avlanmak üzere denize açıldı.

Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ay balığı takıldı.

DENİZE BIRAKTILAR

Balıkçılar, balığı ağdan kurtarıp, yeniden denize bıkarken, bu anlar teknedeki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Denize bırakılan ay balığı, karanlık suda gözden kayboldu.

Birkaç gün önce de Karataşlı balıkçılar, Akdeniz açıklarında 15 metrelik oluklu balina ile karşılaşmışlardı.

Adana'da balıkçıların ağına nesli tehlikede olan Ay Balığı takıldı VİDEO





















