Adana'da başkasına kaçan eşinden boşanmak için ağladı Kozan'da mal varlığına çöküp başkasıyla birlikte yaşayan eşinden boşanmak için 1,5 yıldır mücadele veren Mustafa Göktaş, yetkililerden yardım istedi.

İHA

Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen 86 yaşındaki Mustafa Göktaş, Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı.

Göktaş hayır işlerine zaman harcarken komşularının vesilesiyle tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı 60 yaşındaki Nevin Göktaş’ın, evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi.

Hayırsever ihtiyar, 1.5 yıldır başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor.

Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söyledi.

1 milyon lira kaybetti

11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon liraya yakın para kaybettiğini ifade eden Mustafa Dede, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu iddia etti.

"Bana bakacağını söyledi"

İlk eşi olan Hüsne Göktaş’ın kansere yenik düşüp vefat etmesinin ardından ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Göktaş şunları söyledi:

Memleketime geldim. 25 sene Avrupa’da çalıştım emekli oldum. Memleketime hizmet etmek için geldim. Yetiştiğim kadar hayır yapmaya çalıştım. Un fabrikası, petrol ofisi açtım, köyümün camisine yardımlar yaptım. Eşimin vefatından sonra vesile oldular şu an evli olduğum Nevin Hanım'la tanıştırdılar. O zaman ben 75 yaşındaydım kendisi 50 yaşındaydı olmaz, aramızda yaş farkı çok dedim araya girenler oldu, bu şekilde evlilik gerçekleşti. Bana bakacağını söyledi.

"Tüm birikimi almak için ölmemi bekliyor"

11 yıl önce evlenmesinin ardından eşinin tarla ve evlerini üzerine yaptırdığını aktaran Mustafa Göktaş, şu ifadeleri kullandı: