Adana'da bayram harçlığı kuyruğu! 400 çocuk sevindi Ramazan Bayramı, geleneklerin devam ettirilmesi sayesinde üçüncü gününde de coşkusunu sürdürüyor. Bunlardan biri olarak da Adana'da bir aile, 18 yıldır bulundukları bölgede harçlık vererek ki çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

İHA

Bazı yörelerde bayramlarda vatandaşların bakkallardaki borçları ödeniyor, bazı yörelerde uzun bayramlaşma kuyrukları oluşuyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ise çocukların yüzünü güldüren bir harçlık kuyruğu gündeme geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişinin çocuklara bayram harçlığı dağıtacağını duyurması üzerine evinin önünde uzun kuyruk oluştu.

Türkeli Mahallesi’nde Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal evinin bahçesine toplanan onlarca çocuk ile Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Çocuklar harçlık için evlerinin önünde kuyruğa girdi

2006 yılından bu yana her yıl geleneksel hane getirdikleri bayramlaşmayı sürdüren aile mahallede yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara bayram harçlığı verdi. Bu nedenle evin önünde çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.

"Bayram harçlıkları bu yıl yükseldi"

Emine Demir, bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklardan Ahsen Aktaş, önce evde ailesiyle bayramlaştığını, şimdi ise komşuları ile eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını anlattı.

"Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor"

Mahallede yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren aile fertleri, mahallede her bayram geleneksel bayramlaşma düzenlediklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

2006 yılından bu yana mahallede çocukların yüzünü güldürmek bu geleneği yaşatmak için hem çocuklarımız ile bayramlaşıyoruz hem de harçlık veriyoruz. Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor. Güzel bir bayram programı oluyor ve mahallede tüm çocuklar bayramı şenlik havasında geçiriyor.

18 yıldır süren gelenek

Aile, her bayram çocuklarla bir araya geldiklerini kaydederek, "Çocukların yüzündeki gülümseme bizleri de çok mutlu ediyor. Yaklaşık 18 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Artık çocuklar alıştı, bizler de mutluyuz.” diyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)