Adana'da belediye işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti

Yüreğir'de çim biçerken ip yumağının içinde 11 Cumhuriyet altını bulan Ömer Kaplan, altınları sahibine teslim etti. Kaplan, belediyesi tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

Adana'da Yüreğir Belediyesi'nde işçisi olarak çalışan 6 çocuk babası Ömer Kaplan, Önal Ailesi'nin evinin bulunduğu Dadaloğlu Mahallesi’nde çim biçme ve budama çalışması yaparken ip yumağını buldu.

Kaplan, işe yarar düşüncesiyle yumağı alıp eve götürdü. Yumağın içindeki altınları bulan Zemzem Kaplan, eşi Ömer Kaplan’a haber verdi.

Sahibini araştırmaya başladı

Kaplan, bunun üzerine yumağı bulduğu bölgede apartman yöneticileri ve sakinlerini ziyaret ederek sahibini araştırmaya başladı.

AA'nın haberine göre Kaplan, bir apartmanın yöneticisiyle konuyu konuşurken kulak misafiri olan Nurten Çelik, altınların annesine ait olduğunu söyledi. Kaplan, olay hakkındaki sorularını doğru cevaplayan Çelik'e altınları teslim etti.

Torunları yumağı sokağa attı

Öte yandan a​​​​​​ltınların olduğu ip yumağının Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal'a ait olduğu, Önal'ın bir yakınının düğünü için geldiği 21 Mayıs'ta Adana'da oğlunun evindeyken çantasında taşıdığı ve içinde 11 Cumhuriyet altınını sakladığı ip yumağını alan torunlarının, yumağı sokağa attığı belirlendi.

Önal'ın kızı Nurten Çelik, altınların bulunacağına ihtimal vermediklerini belirterek, “Annem eve döndükten sonra kaybolduğunu fark etti. Geçtiğimiz hafta Ömer Bey, apartman yöneticisiyle konuşurken kulak misafiri oldum. Altınların sahibini arıyordu. Hemen annemin altınlarının kaybolduğunu söyledim. Annem çok üzgündü, sürekli ağlıyordu. Bu dönemde böyle bir davranış, bizi çok duygulandırdı.” ifadelerini kullandı.

Eşinin yumakta altın olduğunu fark edip kendisine haber verdiğini aktaran Kaplan, "Ben de hemen yumağı bulduğum bölgedeki apartman sakinleriyle görüştüm. O sırada Nurten Abla geldi. Altınlarının kaybolduğunu söyledi. Neyin içinde, kaç altın olduğunu sordum. Cevaplayınca, altınlarının bende olduğunu söyledim. Sevindi, çığlıklar attı. O ağlarken ben de duygulandım. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım.” diye konuştu.

Çeyrek altınla ödüllendirildi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışırken sokakta bulduğu altınları sahibine teslim eden Kaplan’ı makamında ağırladı, örnek davranışı nedeniyle çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kocaispir, şunları kaydetti:

“Ömer, Park Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışan çok değerli bir kardeşimiz. Bir emekçi, alın teri ile helal parasını kazanarak evine ekmek götüren bir kardeşimiz.

Çalışırken bulduğu altınları sahibine teslim etti. Belediyemizde çalışan, bu milletin evladı bu kardeşimize de böyle davranmak yakışırdı. Bu davranış bizim toplumumuzun en temel değerlerinden biri, inancımız da bunu gerektirirdi. Kendisi ile gurur duyuyorum."