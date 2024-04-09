Adana'da berber kuyruğu! Numara alan sırasını bekliyor Ramazan Bayramı öncesi berberlerin bayram sabahına kadar sürecek yoğun mesaisi başlarken berberler, çözümü banka gibi sıra numarası dağıtmakta buldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ramazan bayramı öncesi vatandaşlar, berberlere akın etti.

Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluştururken, alınan randevulara rağmen kuyrukların uzadığı görüldü.

Sabah 07.00 sularında dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi.

Çözümü sıra numarasında buldular

Adanalı berber Ercan Ocaklı ise yoğunluk için çözümü banka gibi sıra numarası dağıtarak buldu.

Berber Ocaklı, “Bayram sabahına kadar devam edeceğiz. Bayramda da açık olacağız. En son 89 numarayı verdik. Geceye kadar devam edecek yoğunluk. Hatta dün gece saat 03.00 - 04.00’da telefonumda 20 cevapsız arama vardı yetiştiremiyoruz. Kuaförlük sektöründe böyle oluyor.

Vatandaşlarımız her zaman tıraşını son güne bırakıyor bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bizlerde çözümü numaralandırma sisteminde bulduk. En azından sırada bu şekilde karışmıyor. Vatandaş arıyor kaçıncı sırada olduğumuzu soruyor. Ona göre tıraş için buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

"Sıra numaram 89 ama yapacak bir şey yok"

89 numaralı sırayı alan Sezgin Tok isimli vatandaş, “İşimiz vardı bu yüzden bayağı geciktik. Tıraşa ancak bugün geldik. Sıra numaram 89 fakat yapacak bir şey yok. Sıranın bana gelmesi 2-3 saati bulur ama sıkıntı yok bekleriz artık” dedi.

Ramazan Aras isimli vatandaş, “70 numaralı fişi aldım. Ortalama bir saattir sıra bekliyordum, şimdi tıraş olmaya başladım. Mecbur kendi işlerimi bitiremediğim için son güne bırakmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)