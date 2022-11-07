Berber dükkanına gelen müşteri "anne terliği" ile masaj yaptırmak istedi. Berber, müşterinin talebini kıramayınca ortaya çok ilginç anlar çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı'ya, bir müşterisinden çok ilginç bir talep geldi.

Müşteri, berberden kendisinin kafasına "anne terliğiyle" vurarak masaj yapmasını istedi.

Berber önce "yapmam" dedi

İlk başta ilginç gelen bu teklife berber Ocaklı karşı çıktı. Müşterinin yoğun isteğini kırmak istemeyince terlikle masaj yapmayı kabul etti.

O anlara tanıklık eden ve ilginç bulan vatandaşlar da merak edip, terlikle masaj yaptırmaya başladı.

Ünü yurt dışına kadar yayıldı

Berberin "anne terlikli" masajı yayıldı ve ünü yurt dışında da duyulunca bazı vatandaşlar, Almanya’dan terlik masajı için geldi.

Adana'da berber müşterilerine 'anne terliği' ile masaj yapıyor VİDEO







"Beni döver misiniz"



Önce müşterilerinin saçını köpükleyip, daha sonra kafalarına terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, "Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. 'Beni döver misiniz' dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi.





"Vurdukça ben de stres atmaya başladım"



Bu olay benim de hoşuma gitti. Çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya’dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var." dedi.

"Gelmişken dayağımızı da yiyip gidiyoruz"

İHA'nın haberine göre, müşteri olarak berbere gelen Burhan Çoban ise, "Başka platformlarda görmüştüm ve ben de denemek istedim. Vücuda iyi geldiğini duydum ve o şekilde yaptırdım, gerçekten de rahatlama oldu. Aslında yurtdışından bunun için gelmedim ama gelmişken de dayağımızı da yiyip gidiyoruz." şeklinde konuştu.



