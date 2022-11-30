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    Adana'da berber müşterisinin kafasında kene buldu

    Berbere saç tıraşı olmaya gelen bir gencin kafasında tespit edilen kene, sağlık görevlisi müşteri tarafından çıkartılıp hastaneye yönlendirilince hayatı kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:22
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    Adana'da berber müşterisinin kafasında kene buldu

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde berberlik yapan Ercan Ocaklı, saç tıraşı olmaya gelen gencin saçlarını kesmeye başladı.

    Bir süre sonra berber, gencin kafasında bir cisim görerek et beni zannetti.

    Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi.

    Cımbızla çıkardı

    İHA'nın haberine göre; sağlık görevlisi incelediğinde kenenin yeni kafasına yapıştığını söyleyerek cımbız ile keneyi çekip genci hastaneye yönlendirdi.

    "Bir nevi hayat kurtardık"

    Uzun süredir berber olduğunu, kafasında kene olan müşteriyi ilk kez gördüğünü belirten berber Ercan Ocaklı, “Tıraş ederken ilk gördüğümde et beni zannettim. Ancak dokunduğumda kene olduğunu anladım. Şans eseri sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterim vardı o cımbız ile keneyi çıkardı. Arkadaşı hemen hastaneye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kenenin yeni yapıştığı tespit edilmiş. Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık.” dedi.

    Adana'da berber müşterisinin kafasında kene buldu VİDEO

    berber kene

    berber kene

    berber kene


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