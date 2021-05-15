Adana'da betonu delen domates görenleri şaşırtıyor

Kozanlı aileye ait evin beton balkonunda çıkan domates, bölgedeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Sırkıntı Caddesi'nde yaşayan Mahmut Ok'un oturduğu 3 katlı evin birinci katının balkonunda domates çıktı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden emekli olan Mustafa Ok, çok şaşırdığını, meslek hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

"GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNÜYOR"

Ok, eşi ile birlikte pandemide tam kapanma döneminde domates fidesinin yeşermesini takip ettiğini belirterek, “Böyle şeylere çok merakım vardır. 3 aydır bu fidenin yetişmesi için uğraştım. Burada hiç toprak yok tamamen beton. Betonun içinde burada yıkanan sulardan vitaminini alıyor. Organik yerli domates. Bu domates bana moral oldu pandemide. İlk hasadını yaptım bu ikinci hasat. Bu domateste gübre yok, hiçbir şey yok. Görenler şaşkına dönüyor. Dün belki 50 kişi gelip baktı. Bu domates yerli yayla domatesi.” dedi.

"OLACAK ŞEY DEĞİL"

Komşusu Oğuz Yılmaz ise şakına döndüklerini ifade ederek, "Benim hobi bahçem var vermediğim gübrem yok ama bu olacak şey değil.” diye konuştu.

Mahmut Ok’un kızı Nevin Yılmaz ise Allah’ın bir lütfu olduğunu ifade ederek, "Bu domates ile pandemide ailecek büyük sevinç yaşadık. Olmayacak şey yok dedik. Şaşırdık incelemeye aldık içinde toprak falan yok evin yıkama suları ile olan bir domates." diye konuştu.