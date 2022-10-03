Petrol
88.59
4.05%
Euro
18.186
0.27%
Dolar
18.5676
0.36%
Altın
994.62
0.65%
Borsa
3283
3.23%
Bitcoin
360.499
0.22%
BTXN Coin
10.33
-5.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Adana'da 'Biber' isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı

    İdrarını kanlı yaptığı için sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen 'Biber’ isimli Terrier cinsi köpeğin mesanesinden, operasyonla 55 parça taş alındı.
    • 03.10.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 'Biber' isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı

    Adana'da 3 yaşındaki köpeği 'Biber’in son 1 aydır idrarını kanlı yaptığını fark eden Hakan Boloğlu, köpeğini veteriner hekim İsmail Serdar Sayar’ın kliniğine götürdü.

    Röntgen çekilen 'Biber’in mesanesinde, irili ufaklı 55 parça taş bulunduğu belirlendi.

    'Biber'in mesanesindeki taşlar, başarılı operasyon sonucu çıkarıldı.

    "Biber, şu an eski sağlığına kavuştu"

    Operasyon hakkında bilgi veren veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, "15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık. Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 taneye rastlıyorduk. Bu taşlar, hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi vücudunda kendi kendine oluşabiliyor. 'Biber', şu an eski sağlığına kavuştu." dedi.

    Adana da Biber isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı #1

    Adana da Biber isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı #2

    Adana da Biber isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı #3

    Adana da Biber isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı #4

    Adana da Biber isimli köpeğin mesanesinden 55 parça taş çıktı #5


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'
    Medya

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'

    Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor
    Yaşam

    Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

    Görüş Bildir