Petrol
111.49
2.19%
Euro
17.5206
-1.72%
Dolar
16.5386
-2.05%
Altın
969.58
-2.27%
Borsa
2529
-0.97%
Bitcoin
348.302
-3.50%
BTXN Coin
7.08
1.87%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Adana'da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı

    Adana'da 8 arı kovanı çalışan kişi, sosyal medyadan hırsıza geri getirmesi için çağrıda bulundu. Kovanları çalan hırsız, 2 hafta sonra 6 kovanı yerine koydu.
    • 27.06.2022 - 21:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı  Karacaören Mahallesi’nde hobi amaçlı arıcılık yapan Abdurrahman Avcı’ya ait 9 kovandan 8’i, 6 Haziran günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

    Sosyal medyadan çağrı yaptı, hırsız kovanları geri getirdi

    Arıları çalınan Avcı, sosyal medya hesabından geri getirilmesi için çağrıda bulundu. Olaydan bir süre sonra kalan kovanlarını kontrol etmek için giden Avcı, çalınan 6 kovan arısının geri getirildiğini gördü.

    "Eğer başka yerde hırsızlık yapmazsa 2 kovan arıyı hediye ediyorum"

    DHA'nın haberine göre, arılarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Avcı, "Sosyal medyadan çağrılarda bulunmuştuk. Eşe dosta haber verdik. Hırsızların Allah'tan korkup geri getirdiğini düşünüyorum. 8 kovan arımız çalınmıştı 6'sı geri geldi. Eğer başka bir yerde yine hırsızlık yapmazsa 2 kovan arıyı ona hediye ediyorum. Hakkımı da helal ediyorum" dedi.

    Adana da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı #1

    Adana da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı #2

    Adana da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    'AB, oy birliği ilkesinden vazgeçmeli'
    Dünya

    'AB, oy birliği ilkesinden vazgeçmeli'

    Alex Teixeira'nın talipleri artıyor
    Transfer dosyası

    Alex Teixeira'nın talipleri artıyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir