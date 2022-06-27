Adana'da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı

Adana'da bir kişi arı kovanlarını çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı

Adana'da 8 arı kovanı çalışan kişi, sosyal medyadan hırsıza geri getirmesi için çağrıda bulundu. Kovanları çalan hırsız, 2 hafta sonra 6 kovanı yerine koydu.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde hobi amaçlı arıcılık yapan Abdurrahman Avcı’ya ait 9 kovandan 8’i, 6 Haziran günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Sosyal medyadan çağrı yaptı, hırsız kovanları geri getirdi

Arıları çalınan Avcı, sosyal medya hesabından geri getirilmesi için çağrıda bulundu. Olaydan bir süre sonra kalan kovanlarını kontrol etmek için giden Avcı, çalınan 6 kovan arısının geri getirildiğini gördü.

"Eğer başka yerde hırsızlık yapmazsa 2 kovan arıyı hediye ediyorum"

DHA'nın haberine göre, arılarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Avcı, "Sosyal medyadan çağrılarda bulunmuştuk. Eşe dosta haber verdik. Hırsızların Allah'tan korkup geri getirdiğini düşünüyorum. 8 kovan arımız çalınmıştı 6'sı geri geldi. Eğer başka bir yerde yine hırsızlık yapmazsa 2 kovan arıyı ona hediye ediyorum. Hakkımı da helal ediyorum" dedi.









