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    Adana'da bir kişiden ata yumruklu eziyet

    Adana Yüreğir'de bir kişi, yürüyemeyen atına yumruk atarak eziyet etti.
    • 12.09.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 21:50
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    Adana'da bir kişiden ata yumruklu eziyet

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak'ta meydana gelen olayda seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı.

    Ata yumruk atarak eziyet etti

    Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti. Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti.

    Çevredekiler durumu polise bildirdi. İHA'nın haberine göre, sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.

    Adana'da bir kişiden ata yumruklu eziyet VİDEO

    Adana da bir kişiden ata yumruklu eziyet #1

    Adana da bir kişiden ata yumruklu eziyet #2

    Adana da bir kişiden ata yumruklu eziyet #3

    Adana da bir kişiden ata yumruklu eziyet #4


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