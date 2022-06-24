Petrol
110.07
0.02%
Euro
18.2943
0.09%
Dolar
17.3764
0.14%
Altın
1.021
0.59%
Borsa
2555
0.47%
Bitcoin
364.033
1.57%
BTXN Coin
7.80
-3.82%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Adana'da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu

    Pozantı ilçesinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, bir ağacın altında bitkin halde bulduğu ve 'Boncuk' adını verdiği sincap ile kendisi ve müşterilerinin gününe neşe katıyor.
    • AA
    • 24.06.2022 - 02:13
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 03:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu

    Adana'nın Pozantı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Celal Cıvgın 1,5 ay önce evine giderken bir ağacın altında hareketsiz halde yavru bir sincap buldu.

    Şırıngadan sütle besledi, adını Boncuk koydu

    Sincabı eve götüren ve bir süre şırıngaya çektiği sütle besleyen Cıvgın, kendisine alışan ve "Boncuk" adını verdiği sincabı, Belediye Terminali'nde çalıştırdığı çay ocağına da götürmeye başladı.

    Adana'da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu - VİDEO

    Çay ocağının neşe kaynağı oldu

    Çay içen, meyve, çekirdek ve ceviz yiyen sincap, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.

    Cıvgın, sincabı bulduğunda çok küçük olduğunu, daha tüylerinin bile çıkmadığını söyledi.

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #1

    Çocuğu gibi bakıyor

    Sincabı evine götürerek şırıngayla beslediğini anlatan Cıvgın, adeta çocuğu gibi baktığı hayvanın kendisine alıştığını belirtti.

    Cıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladığını aktardı.

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #2

    "Çocukları gördüğünfde şov yapıyor"

    Sincabın iş yerinin adeta elemanı haline geldiğini anlatan Cıvgın, "İş yerine birlikte gelip gidiyoruz. Sırtımdan ayrılmaz. Çay verirken, bulaşık yıkarken, tost yaparken, her zaman sırtımdadır. Buraya gelenler sincabı sevmeden gitmiyorlar. Çay, su içer, çekirdek ve kiraz yer. Çocukları gördüğü zaman da eğleniyor, şov yapıyor." diye konuştu.

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #3

    Biraz daha büyüyünce doğaya bırakacak

    Cıvgın, biraz daha büyüdükten sonra sincabı doğal yaşam alanına bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

    Dolmuş şoförü Ercan Yılmaz da çay ocağından bir an olsun ayrılmayan sincabın, terminalin maskotu olduğunu, yolcuların Boncuk'u sevmeden ve fotoğraf çektirmeden gitmediğini kaydetti.

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #4

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #5

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #6

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #7

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #8

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #9

    Adana da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu #10


    İlginizi Çekebilir

    Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?
    Futbol

    Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi
    3. Sayfa

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi

    Görüş Bildir