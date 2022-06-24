Pozantı ilçesinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, bir ağacın altında bitkin halde bulduğu ve 'Boncuk' adını verdiği sincap ile kendisi ve müşterilerinin gününe neşe katıyor.

Adana'nın Pozantı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Celal Cıvgın 1,5 ay önce evine giderken bir ağacın altında hareketsiz halde yavru bir sincap buldu.

Şırıngadan sütle besledi, adını Boncuk koydu

Sincabı eve götüren ve bir süre şırıngaya çektiği sütle besleyen Cıvgın, kendisine alışan ve "Boncuk" adını verdiği sincabı, Belediye Terminali'nde çalıştırdığı çay ocağına da götürmeye başladı.

Adana'da bitkin halde bulup beslediği sincap, çay ocağının neşesi oldu - VİDEO

Çay ocağının neşe kaynağı oldu

Çay içen, meyve, çekirdek ve ceviz yiyen sincap, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Cıvgın, sincabı bulduğunda çok küçük olduğunu, daha tüylerinin bile çıkmadığını söyledi.

Çocuğu gibi bakıyor

Sincabı evine götürerek şırıngayla beslediğini anlatan Cıvgın, adeta çocuğu gibi baktığı hayvanın kendisine alıştığını belirtti.

Cıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladığını aktardı.

"Çocukları gördüğünfde şov yapıyor"

Sincabın iş yerinin adeta elemanı haline geldiğini anlatan Cıvgın, "İş yerine birlikte gelip gidiyoruz. Sırtımdan ayrılmaz. Çay verirken, bulaşık yıkarken, tost yaparken, her zaman sırtımdadır. Buraya gelenler sincabı sevmeden gitmiyorlar. Çay, su içer, çekirdek ve kiraz yer. Çocukları gördüğü zaman da eğleniyor, şov yapıyor." diye konuştu.

Biraz daha büyüyünce doğaya bırakacak

Cıvgın, biraz daha büyüdükten sonra sincabı doğal yaşam alanına bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

Dolmuş şoförü Ercan Yılmaz da çay ocağından bir an olsun ayrılmayan sincabın, terminalin maskotu olduğunu, yolcuların Boncuk'u sevmeden ve fotoğraf çektirmeden gitmediğini kaydetti.