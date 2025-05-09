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Adana'da canlarını hiçe saydılar: Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü

Adana'da canlarını hiçe saydılar: Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü Yüreğir ilçesinde çok sayıda çocuk, bir otomobilin kaput ve bagajında tehlikeli yolculuk yaptı. 'Bu kadarı da olmaz' dedirten o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.