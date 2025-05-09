İHA
Adana'da yürekleri ağza getiren bir olay, amatör kameralara yansıdı.
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nin ara sokaklarında çekilen görüntülerde, bir otomobilin bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun yolculuk yapması dikkat çekti.
AÇIK KAPILARDAN SARKARAK YOLCULUK YAPTILAR
Tıka basa dolu otomobilin içindeki çocuklardan bazıları da açık kapılardan sarktı.
Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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