Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel polis korteji Cumhuriyet'in 100. yılı nedeni ile yapılan kutlamalar günler öncesinden başladı. Adana'da polis, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kortej düzenledi.

AA

Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.

Adana'da polis ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kortej oluşturup vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ekiplerin geçiş yaptığı güzergahta vatandaşlar polislere sevgi gösterisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün "Can Polis" olarak adlandırdığı iki polis maskotu da etkinliklerde yer aldı.

Polis araçları Türk bayraklarıyla donatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen farklı birimlerden ekipler, Türk bayraklarıyla donattıkları polis araçlarıyla kortej oluşturup kentte tur attı.

Öğrenciler polisleri çiçeklerle karşıladı

Kutlamaların yapıldığı Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu'nu da ziyaret eden polisler, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bayrak, şeker ve balon dağıtıldı

Polisler öğrencilere, bayrak, şeker ve balon dağıttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)