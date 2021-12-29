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    Adana'da dağ keçileri sarp yamaçlarında görüntülendi

    Toros Dağları'nın sarp ve yamaç kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü, drone ile görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 10:38
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    Adana'da dağ keçileri sarp yamaçlarında görüntülendi

    Adana'nın Pozantı ilçesi Şekerpınarı mevkiindeki Çakıt Çayı'nda su içen dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklara sürü halinde tırmandı.

    KEÇİ SÜRÜSÜNÜN TIRMANIŞ GÖRÜNTÜLERİ

    Yaklaşık 15 dağ keçisinin hızlı şekilde kayalıklara toplu tırmanışı, ilginç görüntülere sahne oldu.

    Adana'da dağ keçileri sarp yamaçlarında görüntülendi

    SARP YAMAÇLARINDA KEÇİ VE GEYİK POPÜLASYONU

    Uzmanlara göre Toros Dağları'nın sarp yamaçlarında önemli bir dağ keçisi ve geyik popülasyonu yaşıyor.

    Bölgede yaşayan yabani hayvanlar, ilçeden geçen Çakıt Çayı ve kaynağı Şekerpınarı'na su içmek için iniyor.

    Adana da dağ keçileri sarp yamaçlarında görüntülendi #1

    Adana da dağ keçileri sarp yamaçlarında görüntülendi #2

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