Toros Dağları'nın sarp ve yamaç kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü, drone ile görüntülendi.

Adana'nın Pozantı ilçesi Şekerpınarı mevkiindeki Çakıt Çayı'nda su içen dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklara sürü halinde tırmandı.

KEÇİ SÜRÜSÜNÜN TIRMANIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Yaklaşık 15 dağ keçisinin hızlı şekilde kayalıklara toplu tırmanışı, ilginç görüntülere sahne oldu.

Adana'da dağ keçileri sarp yamaçlarında görüntülendi

SARP YAMAÇLARINDA KEÇİ VE GEYİK POPÜLASYONU

Uzmanlara göre Toros Dağları'nın sarp yamaçlarında önemli bir dağ keçisi ve geyik popülasyonu yaşıyor.

Bölgede yaşayan yabani hayvanlar, ilçeden geçen Çakıt Çayı ve kaynağı Şekerpınarı'na su içmek için iniyor.