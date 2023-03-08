Adana'da depremzedeye verilen kıyafetin cebinden para çıktı! Yetkililere teslim etti Adana'da depremzede ailesine verilen yardım kıyafetinin cebinden çıkan 185 doları, ihtiyacı olanlara verilmesi için iade etti.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ailesine bakmak için vatani görevini yaptığı Gölcük’ten izinli olarak Adana'ya gelen Mehmet Doğan, Kozan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan anneannesi Bergüzar ve dedesi Yusuf Türk için Kızılay'dan yardım malzemeleri aldı.

Doğan'ın Kızılay’dan aldığı yardım malzemelerindeki eşofmanın cebinden 185 dolar çıktı.

Parayı görünce şaşıran Doğan, tereddüt etmeden yetkililere teslim ederek örnek bir davranış gösterdi.

"İhtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz"

Depremzede ailenin torunlarının yaptığı davranışın örnek olduğunu ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, şunları söyledi:

Burada gururlandık ve onurlandık. Böyle bir milletin ferdi olmak bizim için onur verici tutanak ile parayı teslim alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Bu devletin çivisini bile kimse yerinden oynatamaz. Bu parayı gönderen evladın ailesine ve 'Benim ihtiyacım değil' diyerek bizlere getiren seni de kutluyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

"Her ihtiyacımız giderildi"

Vatani görevini yapan ve ailesine yardımcı olmak için izinle gelen Mehmet Doğan ise şu ifadeleri kullandı: