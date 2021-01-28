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    Adana'da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu

    Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, kuraklık nedeniyle mikrop saçıyor.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 01:06
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    Adana'da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu

    Göçmen kuşların Türkiye’deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan, Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nün kuraklık nedeniyle suları çekildi.

    HAYVAN ÖLÜLERİYLE DOLDU

    Geçmiş yıllara göre suların yaklaşık 10-15 metre çekildiği görülen lagünün Kapı Mahallesi tarafındaki bölümü çöplüğe dönüştü. Öte yandan, doğa harikası lagünün suların çekildiği bölümünde ölü köpek ve kuş gibi hayvanların bulunması dikkat çekti.

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #1

    FLAMİNGOLARIN YERİNE ÇÖPLÜK BULDU

    Flamingoların fotoğrafını çekmek için lagüne geldiğini söyleyen Gamze Bozkaya, "Bu sene hayretler içerisindeyim. Sular çekilmiş, çeşitlilik azalmış" dedi.

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #2

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #3

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #4

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #5

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #6

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    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #8

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #9

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #10

    Adana da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu #11

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