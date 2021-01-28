Adana'da doğa harikası Akyatan Lagünü kurudu

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, kuraklık nedeniyle mikrop saçıyor.

Göçmen kuşların Türkiye’deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan, Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nün kuraklık nedeniyle suları çekildi.

HAYVAN ÖLÜLERİYLE DOLDU

Geçmiş yıllara göre suların yaklaşık 10-15 metre çekildiği görülen lagünün Kapı Mahallesi tarafındaki bölümü çöplüğe dönüştü. Öte yandan, doğa harikası lagünün suların çekildiği bölümünde ölü köpek ve kuş gibi hayvanların bulunması dikkat çekti.

FLAMİNGOLARIN YERİNE ÇÖPLÜK BULDU

Flamingoların fotoğrafını çekmek için lagüne geldiğini söyleyen Gamze Bozkaya, "Bu sene hayretler içerisindeyim. Sular çekilmiş, çeşitlilik azalmış" dedi.