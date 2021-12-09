Adana'da doğdu, NASA'lı oldu: Deniz Burnham kimdir

NASA yeni astronot adaylardan birisi Adana’da doğan Deniz Burnham oldu. Peki Deniz Burnham kimdir, yakından inceleyelim...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay istasyonunda görev yapacak ve gelecekteki Ay görevlerine katılabilecek 23. Astronot Grubu’nu açıkladı.

Adaylar, 12 bin kişinin arasından çeşitli yetenek, tıbbi kontrol ve egzersiz testlerinden geçerek bu hakkı kazandı.

6 erkek ve 4 kadın olmak üzere 10 adaydan oluşan 23. Astronot Grubu, iki yıllık bir eğitim alacak. Eğitimi başarıyla geçen adaylar 2024 yılı içinde göreve başlayabilecek.

Yeni açıklanan adayların astronot olmalarına garanti verilmiyor. Ancak adaylar arasından bir kişi Türkiye’nin gündemine oturdu.

Adana doğumlu Deniz Burnham 10 kişilik astronot sınıfının yeni üyesi oldu.

Peki Deniz Burnham kimdir? Deniz Burnham kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

NASA ASTRONOT ADAYI DENİZ BURNHAM KİMDİR

Uzun süredir Alaska’da yaşayan Deniz Burnham, helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabiliyor.

2007 yılında California’daki San Diego Üniversitesi’nde kimya mühendisliğini bitiren Deniz Burnham, 2017 yılında ise Güney Kalifornia Üniversitesi’nde makine mühendisliği yüksek lisansını yaptı.

Burnham, lisansüstü okulda geçirdiği süre boyunca NASA Ames Araştırma Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptı .

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD’li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana’daki İncirlik Askeri Üssü’nde doğan ve ABD’de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

ABD Adana Konsolosluğu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 2021 Astronot Aday Programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham'ı tebrik etti.

"DENEYİMLİ BİR LİDER"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adana doğumlu Deniz Burnham'ı NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı'na seçildiği için tebrik ederiz. Burnham, 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce 2 yıllık eğitim alacak. Burnham, ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı'nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır. Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir."





"İLHAM KAYNAĞIM ANNEM OLDU"

Pazartesi günü, Houston'da bulunan Nasa Johnson Uzay Merkezi'ndeki Ellington Field'de adayların tanıtıldığı etkinlikte açıklama yapan Burnham, annesinden ilham aldığını belirterek, 'Küçük bir kızken, annemin üniversiteden mezun olmasını izledim. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne atanmasını izledim. Bana büyük hayaller kurmayı ve bu yolda ilerlediğim zaman her şeyi başarabileceğimi öğretti. NASA astronotu olma hayalimden vazgeçmemem için bana ilham veren şey buydu' dedi.