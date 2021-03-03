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    Adana'da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı

    Çukurova'da yaşayan bir kişi, banyoya girmeden önce sigara içmek için çakmak çakınca doğalgazlı şofben patladı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 19:23
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    Adana'da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı

    Saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede meydana gelen olayda, banyoya giren E.E.A. , duş almadan önce sigara içmek için çakmağını yaktı.Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #1

    ÇAKMAĞI ÇAKTI, ŞOFBEN PATLADI

    Bu sırada doğalgazlı şofben bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle E.E.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, evdeki bazı pencere çerçeveleri ve cam parçaları patlayıp, düştü.

    Adana'da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı VİDEO

    Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #2

    OTOMOBİLİN ÜZERİNE PENCERE DÜŞTÜ

    Düşen parçalar, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.E.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #3

    "2 DAKİKAYLA KURTULDUM"

    Pencere çerçevesi ve cam parçalarının otomobilin üzerine düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Otomobilin sahibi Ahmet Gürlek, "Apartmanın üçüncü katında oturuyorum. Daha eve çıkmadan otomobilimin üzerine pencere düştüğünü öğrendim. 2 dakika ile kurtuldum" dedi.

    Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #4

    Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #5

    Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #6

    Adana da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı #7

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