Fiziksel engeli olan ve kilosu nedeniyle ailesi tarafından dışarı çıkarılamayan Erkut İncirci, annesinin talebi üzerine toplum destekli polisler ile ekip aracında kent turu attı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan Necati ile Hatice İncirci çiftinin, 7 aylıkken çift yumurta ikizi olarak dünyaya gelen Erman hayatını kaybederken, Erkut ise fiziksel engelli oldu.

İzlediği film ve dizilerden etkilenerek polis hayranı olan ve son zamanlarda aşırı kilo aldığı için ailesinin sokağa çıkaramadığı Erkut İncirci, polis otosuyla gezmek istediğini söyledi.

ANNESİ POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine anne Hatice İncirci polisi arayarak “Engelli oğlum sizi çok seviyor. Biz çok ağırlaştığı için onu sokağa çıkaramıyoruz. O da sizi görmek ve sizinle gezmek istiyor.” dedi.

Adana'da evden dışarı çıkamayan engelli genci polis gezdirdi VİDEO

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EKİP OTOSUYLA ŞEHİR TURU ATTI

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, gencin isteğinin geri çevrilmemesini ve Erkut İncirci'nin dışarı çıkartılıp polis aracıyla gezdirilmesi talimatını verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri de İncirci’yi 6’ncı kattaki evinden tekerlekli sandalyesiyle indirip, polis aracına bindirdi. İncirci, polis otosundaki megafondan sosyal mesafe ve maske uyarısı da yaptı. Daha sonra polis otosuyla şehir turu atan İncirci, polisler geldiği için çok mutlu olduğunu, onları çok sevdiğini söyledi.

"ÇOK SEVİNDİK"

Baba İncirci ise “Biz sık sık dışarı çıkartamadığımız için oğlum polisleri çok sevdiğinden onlardan yardım istedik. Sağ olsun onlar da gelip bize yardımcı oldular. Bu duruma çok memnun olduk.” diye konuştu.