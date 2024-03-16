Adana'da fırında çalışan işçilerin zorlu Ramazan mesaisi Zaman zaman oruç tuttuğu halde sıcakta çalışanların yaşadıklarını düşünürüz. İşte onlardan biri olan Salih Gülağacı, ateşin karşısında hem oruç tutuyor hem de Ramazan pidesi yetiştirmek için yoğun mesai veriyor.

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İHA

Ateşin karşısında oruç tutarken Ramazan pidesi yetiştirmek için çalışan pide ustaları, sıcağa alıştıklarını belirtiyor.

Adana'da Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırınlarda çalışan ustalar, oruçlarını aksatmadan yoğun sıcak altında zorlu Ramazan mesailerine devam ediyor.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da Ramazan ayının ilkbahar günlerine denk gelmesi ekmek üretimi yapan fırıncıların zorlu mesai yapmalarına neden oluyor.

Hava sıcaklığı kent genelinde 25 derece

Hava sıcaklığının kent genelinde 25 dereceye ulaştığı Adana’da fırında çalışan ekmek ustaları 250 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor şartlara rağmen çalışıyor.

Fırında sıcaklık 250 derece

Meslekleri gereği 250 derece sıcak fırının karşısında çalışmak zorunda kalan fırıncılar zor da olsa oruçlarını tutuyor.

“Artık alıştık”

Fırıncı Salih Gülağacı, Ramazan pidesini insanlara ulaştırmak için çabaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Ramazan pidesi çok özel bir ekmektir. Ramazan’dan önce veya sonrasında talep görmezken Ramazan ayında müthiş bir talep görüyor. Normal zamanın 5 katı ekmek satıyoruz. Yoruluyoruz ama Allah sabrını veriyor.

“Oruçken ateşin karşısında kalmaya alıştık”

Salih Gülağacı, havanın sıcak olduğunu ama oruç tutmaya devam ettiklerini kaydederek, şu ifadeyi kullandı:

Bizler çocukluğumuzdan bu yana bu işi yaptığımız için artık oruçken ateşin karşısında çalışmaya alıştık. Ramazan, yaz aylarına denk geldiğinde daha çok yoruluyorduk.

"Allah sabrını veriyor”

Fırında çalışan işçilerden Mehmet Gülağacı ise açlığın akıllarına bile gelmediğini fakat su ihtiyaçlarının sıcaklıktan dolayı yüksek olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

Bizler de artık oruçta çalışmaya alıştık. Bizi zorluyor ama sorun olmuyor. Allah sabrını veriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)