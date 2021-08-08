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- Adana'da fırtına, okulun çatısını uçurdu
Adana'da fırtına, okulun çatısını uçurdu
Kozan'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir ilkokulun çatısı uçtu.
- DHA
- 08.08.2021 - 22:54
Adana'nın Kozan ilçesinde bugün kendisini hissettiren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
OKULUN ÇATISI UÇTU
Fırtına nedeniyle Faydalı Mahallesi İlkokulu'nun çatısı uçtu.
Okulun çatısı, fırtınayla birlikte onlarca metre uçarak yakınında yeni açılan Şehit Süleyman Özcan Çocuk Parkı ve Spor Tesisi'ne zarar verdi.
Bölgede zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı.