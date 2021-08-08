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    Adana'da fırtına, okulun çatısını uçurdu

    Kozan'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir ilkokulun çatısı uçtu.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 22:54
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    Adana'da fırtına, okulun çatısını uçurdu

    Adana'nın Kozan ilçesinde bugün kendisini hissettiren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

    OKULUN ÇATISI UÇTU

    Fırtına nedeniyle Faydalı Mahallesi İlkokulu'nun çatısı uçtu.

    Okulun çatısı, fırtınayla birlikte onlarca metre uçarak yakınında yeni açılan Şehit Süleyman Özcan Çocuk Parkı ve Spor Tesisi'ne zarar verdi.

    Bölgede zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

    Adana da fırtına, okulun çatısını uçurdu #1

    Adana da fırtına, okulun çatısını uçurdu #2

    Adana da fırtına, okulun çatısını uçurdu #3

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