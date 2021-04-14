Adana’da gençler harçlıkları ile aldıkları pideleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı

TÜGVA ve Türk Kızılayı gençleri bir araya gelerek biriktirdikleri harçlıklarla 400 Ramazan pidesi aldı. Gençler pideleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan İlçe Temsilciliği üyeleri, Türk Kızılayı üyeleri ile bir araya gelerek biriktirdikleri harçlıkları 400 Ramazan pidesi alarak değerlendirdi.

Gençler kapı kapı dolaşarak ilçedeki 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

“GENÇLİĞİMİZİN İYİLİK HAREKETİ SÜRECEK”

Türkiye Gençlik Vakfı Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Çoban, Varsaklar Mahallesi’nde 200 hanenin sofrasına misafir olduklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Ramazan ayının paylaşma ayı olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Ramazan boyunca TÜGVA, Kızılay ve Genç Kızılay’ımızla ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtacağız. İnşallah hemen hemen her gün başka bir mahallemizde pide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz kendi harçlıkları ile ilçemizde böyle bir örnek davranışa vesile oldu. Gençliğimizin iyilik hareketi sürecek.”