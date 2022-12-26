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- Adana'da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı
Adana'da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı
Yürüyüş için çıktığı kalede mahsur kalan genç, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
- 26.12.2022 - 14:43
- Güncelleme : 26.12.2022 - 15:00
Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yaşındaki Sefa Muğultay, sabah saatlerinde gezmek için çıktığı kaleden geri inemeyince mahsur kaldı.
Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Muğultay için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merdivenle kurtarıldı
Yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan Muğultay, itfaiye ekipleri tarafından ip merdivenle kurtarıldı.
Polis montunu verdi
Üşüdüğü görülen Muğultay'a, bir polis memuru montunu giydirdi.
Kontrole götürüldü
Sefa Muğultay, daha sonra kontrol amaçlı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.