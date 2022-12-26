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    Adana'da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı

    Yürüyüş için çıktığı kalede mahsur kalan genç, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
    • 26.12.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:00
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    Adana'da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı

    Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yaşındaki Sefa Muğultay, sabah saatlerinde gezmek için çıktığı kaleden geri inemeyince mahsur kaldı.

    Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Muğultay için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Merdivenle kurtarıldı

    Yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan Muğultay, itfaiye ekipleri tarafından ip merdivenle kurtarıldı.

    Polis montunu verdi

    Üşüdüğü görülen Muğultay'a, bir polis memuru montunu giydirdi.

    Kontrole götürüldü

    Sefa Muğultay, daha sonra kontrol amaçlı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Adana da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı #1

    Adana da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı #2

    Adana da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı #3

    Adana da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı #4

    Adana da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı #5

    Adana da gezmeye çıkan genç kalede mahsur kaldı #6


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