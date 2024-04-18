Adana'da iki pilot, yamaç paraşütüyle gökyüzünde tavla oynadı Mehmet Ağırman ve Furkan Nizamsever adlı paraşüt pilotları, gökyüzünde tavla oynarken aksiyon kamerasıyla o anları kaydetti.

AA & Ensonhaber

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'ndeki kalkış alanına giden iki yamaç paraşütü pilotu Mehmet Ağırman ile Furkan Nizamsever, yamaçtan havalanarak paraşütle tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Yanlarında tavla götüren iki pilot, havalandıktan bir süre sonra gökyüzünde tavla oynadı.

Bir süre havada kalan iki pilot, oyunlarının bitmesinin ardından alana iniş yaptı.

Mehmet Ağırman ile Furkan Nizamsever, Adana semalarında tavla oynadıkları anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.

"Uçuş deneyiminin içinde ayrı bir eğlence oldu"

Mehmet Ağırman, 12 yıldır yamaç paraşütü yaptığını söyledi.

Yamaç paraşütüne hobi olarak başladığını belirten Ağırman, "Hobimi sonrasında mesleğe çevirdim. Daha sonra farklı şehirlerde çok güzel insanlar ve manzaralarla karşılaştım." dedi.

Farklı bir uçuş tecrübesi yaşamak adına neler yapabilecekleri konusunda fikir ürettiklerini dile getiren Ağırman, şöyle konuştu:

Sürekli bu manzaraya karşı uçuş bittikten sonra tavla oynuyorduk. Biz de tavlayı 'Neden gökyüzüne taşımayalım?' dedik. Bu muhteşem bir deneyim oldu. Uçuş deneyiminin içinde ayrı bir eğlence oldu. Bunun gibi farklı şeyleri de yapmayı düşünüyoruz.

"Tavla keyfini havada ikiye katladık"

Furkan Nizamsever de yamaç paraşütünün güzel bir hobi olduğunu ve hayatına çok şey kattığını dile getirdi.

Tavlayı farklı şekilde oynamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Nizamsever, şu ifadeleri kullandı:

