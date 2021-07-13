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    Adana'da kağıt toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu

    Plastik atık ve kağıt toplayıcısı çocuğun bisikletini park edip oyuna daldığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 16:12
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    Adana'da kağıt toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Aki Sokak'ta sabah saatlerinde plastik atık ve kağıtları bisikleti ile toplayan çocuk, mola verip topladığı pet şişe ile oynamaya başladı.

    Pet şişeyi asfalta dik bir şekilde atmaya çalışan çocuk, atışları başarılı olunca oldukça mutlu oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Azimle dakikalarca şişeyi dik bir şekilde atmak için mücadele eden çocuğun oyunu kameralara yansıdı. Oyununu bir süre sonra sonlandıran çocuk, bisiklet üzerindeki çöp poşetine pet şişeleri yerleştirerek bölgeden ayrıldı.

    Adana da kağıt toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu #1

    Adana da kağıt toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu #2

    Adana da kağıt toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu #3

    Adana da kağıt toplayan çocuğun pet şişe ile oyunu #4

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