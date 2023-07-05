Adana'da kalbi yağlanan genç, 105 kilo verdi 26 yaşındaki genç, 3 yıl önce 220 kiloya kadar ulaşınca kalbinde yağlanma başladı. Doktor tavsiyesi üzerine zayıflayan genç, 115 kiloya kadar düştü.

DHA

26 yaşındaki gencin azmi, “bu kadarı da olmaz” dedirtti…

Adana’nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bingöl, 3 yıl önce 220 kiloya ulaşınca sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

Göğsünde rahatsızlık hisseden Bingöl, doktora gidince kalbinde yağlanma olduğunu öğrendi.

105 kilo verdi

Doktorların acilen kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine Bingöl, spor ve diyete başladı.

Bingöl, yaptığı çalışmalarla bu süreçte 105 kilo verip, 115 kiloya kadar düştü.

Beslenme düzenine dikkat edip, başarıya nasıl ulaştığını anlatan Bingöl, şunları söyledi:

Karar verdiği gece...

Bir gece ansızın göğsümden rahatsızlandıktan sonra doktor tavsiyesi üzerine karar verdim. Yapılan tetkikler sonucunda kalbimin yağ kapladığı söylendi. Doktorum bunun sonunun iyi olmadığını ve kilo vermem gerektiğini söyledi. Ben de o gün karar verdim.

Zayıflamak isteyenlere tavsiyeler

Zayıflamak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Bingöl, şöyle devam etti: