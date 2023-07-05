Adana'da kalbi yağlanan genç, 105 kilo verdi

26 yaşındaki gencin azmi, “bu kadarı da olmaz” dedirtti…
Adana’nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bingöl, 3 yıl önce 220 kiloya ulaşınca sağlık sorunlarıyla karşılaştı.
Göğsünde rahatsızlık hisseden Bingöl, doktora gidince kalbinde yağlanma olduğunu öğrendi.
105 kilo verdi
Doktorların acilen kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine Bingöl, spor ve diyete başladı.
Bingöl, yaptığı çalışmalarla bu süreçte 105 kilo verip, 115 kiloya kadar düştü.
Beslenme düzenine dikkat edip, başarıya nasıl ulaştığını anlatan Bingöl, şunları söyledi:
Karar verdiği gece...
Bir gece ansızın göğsümden rahatsızlandıktan sonra doktor tavsiyesi üzerine karar verdim. Yapılan tetkikler sonucunda kalbimin yağ kapladığı söylendi. Doktorum bunun sonunun iyi olmadığını ve kilo vermem gerektiğini söyledi. Ben de o gün karar verdim.
Zayıflamak isteyenlere tavsiyeler
Zayıflamak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Bingöl, şöyle devam etti:
Bugün spor ve diyetle 105 kilo verdim. Diyet yaparak, kesinlikle yediğimize ve içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında kesintisiz yapılan sporla birlikte sonuca ulaşıyorsunuz. Uzun süre sonra son halimi görenler beni tanıyamıyor. Kendimle gurur duyuyorum. Daha önce bir iş başvurusu yaparken bile 'Acaba bunu yapabilir miyim?' diye çok düşünüyordum. Ama artık hiç düşünmeden iş başvurusu yapabiliyorum. 3 hafta önce de yaptığım bir iş başvurum onaylandı ve halihazırda çalışıyorum. Çalışabileceğimi aklımın ucundan bile geçiremezdim.