Petrol
93.74
-0.05%
Euro
18.7144
-0.30%
Dolar
18.6096
0.01%
Altın
994.63
-0.08%
Borsa
3936
-1.02%
Bitcoin
385.776
-0.09%
BTXN Coin
10.55
-0.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Adana'da kamyonet arkası pankartla özür

    Mithat Özsan Bulvarı'nda, bir adamın kamyonet arkasına astığı pankartla eşinden özür dileme yöntemi trafikteki diğer sürücüler tarafından fotoğraflandı.
    • 27.10.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kamyonet arkası pankartla özür

    Adana'da kimliği belirsiz bir vatandaşın kamyon arkası pankartı görenleri şaşırttı.

    Sebebi bilinemyen bir nedenle eşini sinirlendiren vatandaş eşinden özür dilemek için farklı bir yöntem tercih etti.

    Mithat Özsan Bulvarı'nda kamyonetin arkasına "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok.Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazılı pankartla gezen adam, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

    Sürücüler pankartın fotoğrafını çekti

    Vatandaşlar, eşinden pankartla özür dileyen ve bütün şehri bu şekilde gezen şahsı cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti.

    Pankartı tüm şehirde gezdirdi

    İHA'nın haberine göre, şahıs kimseye aldırmadan bütün kenti pankartla gezmeye devam etti.

    Adana da kamyonet arkası pankartla özür #1


    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?
    Medya

    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?

    Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu kimdir? Ünlü oyuncuya hırsızlık şoku!
    Medya

    Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu kimdir? Ünlü oyuncuya hırsızlık şoku!

    Görüş Bildir