Adana'da kamyonet arkası pankartla özür

Mithat Özsan Bulvarı'nda, bir adamın kamyonet arkasına astığı pankartla eşinden özür dileme yöntemi trafikteki diğer sürücüler tarafından fotoğraflandı.

Adana'da kimliği belirsiz bir vatandaşın kamyon arkası pankartı görenleri şaşırttı.

Sebebi bilinemyen bir nedenle eşini sinirlendiren vatandaş eşinden özür dilemek için farklı bir yöntem tercih etti.

Mithat Özsan Bulvarı'nda kamyonetin arkasına "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok.Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazılı pankartla gezen adam, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Sürücüler pankartın fotoğrafını çekti

Vatandaşlar, eşinden pankartla özür dileyen ve bütün şehri bu şekilde gezen şahsı cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti.

Pankartı tüm şehirde gezdirdi

İHA'nın haberine göre, şahıs kimseye aldırmadan bütün kenti pankartla gezmeye devam etti.