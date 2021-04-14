Adana'da kaybolan iki kedi için kadınlar seferber oldu

Adana'da kaybolan iki kedi için kadınlar seferber oldu

Adana’da yaşayan Sevim Taydaş, kaybolan iki kedisinin bulunması için billboardlara reklam verdi.

Adana’da villasında çok sayıda kedi besleyen Sevim Taydaş’ın 11 Şubat’ta “Milka” ismini verdiği kedisi, 18 Şubat’ta ise “Fasülye” ismini verdiği diğer kedisi kayboldu.

Daha önce de birkaç kedisi öldürülen Taydaş, kedi sevmeyen komşularından şüphelense de aradan iki ay geçmesine rağmen kedilerini bulamadı.

BULANA ÖDÜL VERECEK

Bunun üzerine Taydaş, arkadaşlarıyla birlikte kedilerini bulmak için seferber oldu. Adana’nın birçok noktasında billboardlara reklam veren Taydaş, kedileri bulanlara para ödülü vereceğini de not düştü.

Adana'da kaybolan iki kedi için kadınlar seferber oldu VİDEO

"ÇOK ÖZEL KEDİLER"

Taydaş, kedilerin kimseyi bir zararı olmadığını ancak daha önce kedilerinin öldürüldüğünü, iki kedisinin de kaybolduğunu belirterek, “Yani bunu neden yapıyorlar bir anlam veremiyorum. Bu kediler çok özel kediler, eğer onları biri kaçırdıysa ona bakamazlar. Ben kedilerimin bir an önce bulunmasını istiyorum.” dedi.

















