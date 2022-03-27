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    Adana'da kebap yiyen horoz ilgi çekti

    Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na horozu Minik ile katılan Raziye Öztürk, ilgi çekti. Kebap yiyen horozu görenler şaşkınlık yaşarken, bazıları ise fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 10:44
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    Adana'da kebap yiyen horoz ilgi çekti

    Adana'da koronavirüs nedeniyle ara verilen Portakal Çiçeği Karnavalı, tüm hızıyla yeniden başladı.

    Karnavalda ortaya renkli görüntüler çıkarken, iş kadını Raziye Öztürk ve horozu Minik ise bu renkli anlara eşlik etti.

    Raziye Öztürk, 3 yıldır evinde beslediği horoz ile düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na katıldı. Karnavalda dikkatleri üzerine çeken 'Minik' adlı horoz, sahibiyle birlikte kebap yedi.

    ADANA'NIN HOROZU KEBAPÇI ÇIKTI

    Karnavalda kebap yiyerek ilgiyi üzerine çeken Minik, Adana dışından gelenlerin "Adana'nın horozu kebap yiyor" yorumlarına neden oldu ve ilginç görüntüler oluşturdu.

    Adana'da kebap yiyen horoz ilgi çekti VİDEO

    Adana da kebap yiyen horoz ilgi çekti #1

    "TAVUK GETİRENLER OLUYOR AMA İSTEMİYOR"

    Raziye Öztürk, horozunu zaman zaman iş yerine götürerek zaman geçiriyor. 3 yıldır horoz birlikte yaşayan Öztürk, "Minik'i civcivken ayağının kangren olmasıyla birlikte evde beslemeye başladım. Veteriner kontrolünden sonra iyileşince evden bırakmadık. Bazen arkadaşlarımız hediye olarak tavuk getiriyorlar ama istemedi.

    Veterineri kıskanç olduğunu söylüyor. Minik ismini koyduğumuz horoz ile birlikte karnaval için gezmeye çıktık. Bütün ilgileri üzerine çeken Minik ile Adanamızın vazgeçilmezi kebabımızı birlikte yedik." dedi. Atatürk Parkı'ndaki karnaval alanında gezen Minik ile fotoğraf çektirmek isteyenler oldu.

    Adana da kebap yiyen horoz ilgi çekti #2

    Adana da kebap yiyen horoz ilgi çekti #3

    Adana da kebap yiyen horoz ilgi çekti #4

    Adana da kebap yiyen horoz ilgi çekti #5


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