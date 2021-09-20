Adana’da kocasından boşandı, ‘Erik Dalı’ oynadı

Şiddet gördüğü eşinden 8 yıl sonra boşanan kadın, arkadaşlarıyla bir araya gelip, "Erik Dalı" oynadı. Kadının elindeki “boşandım mutluyum” yazısı da dikkat çekti.

Adana'da 2001'de Cerrah K. ile evlenen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşanma davası açan Meryem Yılmaz, davadan kısa bir süre sonra eşiyle barışarak davasını geri çekti.

Meryem Yılmaz, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı ancak Adana 7'nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya Meryem Yılmaz tarafından istinafa gönderildi.

Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti.

YARGITAY, MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Bunun üzerine Cerrah K., dosyayı temyiz etti.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Yılmaz’ın boşanma talebini reddedip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

8 YIL SONRA BOŞANDI, 'ERİK DALI' OYNADI

Meryem Yılmaz, 8 yıl sonra boşandı.

Meryem Yılmaz boşanır boşanmaz önce eski kocasının soy ismini taşıdığı kimliği değiştirdi, daha sonra da arkadaşlarıyla birlikte bir çay bahçesinde buluşan Yılmaz, “Erik Dalı” oynayarak kutlama yaptı.

Meryem Yılmaz’ın elindeki “boşandım mutluyum” yazısı da dikkat çekti.

“BOŞANMAYI OYNAYARAK KUTLADIK”

Sürekli şiddet gördüğü eşine 8 yıl önce boşanma davası açtığını ancak bir türlü boşanamadığını uzun uğraşlardan sonra mahkemenin nihayet kendisini boşadığını artık özgür olduğunu söyleyen Meryem Yılmaz, “Bu bitmeyen boşanmayı kutlamak için burada arkadaşlarla buluştuk. Boşanmayı da oynayarak kutladık. Artık soy ismim de değişti. Bu nedenle çok mutluyum.” dedi.

2018’DE CEZAEVİNE GİRDİ

Meryem Yılmaz, 2018 yılında adliye önünde karşılaştığı eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek elindeki çantasını fırlatmış, bunun üzerine eşi "erkeklik gururum incindi" diyerek mahkemeye başvurmuş, şikayet üzerine Meryem Yılmaz hakkında ‘basit yaralama’dan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, yargılanan Meryem Yılmaz, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrilmiş ancak Meryem Yılmaz, parayı ödeyemediği için cezaevine girmiş, bir süre sonra para ödenerek cezaevinden çıkartılmıştı.

ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM

2019 yılında ise Meryem Yılmaz Adana Adliyesi önünde ‘boşanmak istiyorum' diyerek 2019 yılında eylem yapmış, bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek kadına yardım etmek için devreye girmişti.