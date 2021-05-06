Adana'da lösemi hastası Miray'a sürpriz

5 yaşına giren minik Miray, doğum gününü tedavi gördüğü hastanede kutladı.

Adana'da yaşayan ve bir süredir lösemiyle mücadele eden Miray Uğurlu'ya polis ekipleri unutamayacağı bir sürpriz yaptı. O anlar çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

"DOĞUM GÜNÜMÜ POLİSLER KUTLASIN"

Miray Uğurlu 5. yaş gününü çok sevdiği polislerin kutlamasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pasta yaptırıp hediye alarak hastaneye gitti.





MİNİK MİRAY'IN BÜYÜK SEVİNCİ

Polis pastayla birlikte Miray'ın odasına girip onun 5. yaşını kutladı. Karşısında polisleri gören Uğurlu büyük sevinç yaşarken mumları üfleyerek 5. yaşına girdi.

Polisleri çok sevdiğini söyleyen Miray, doğum gününü kutladıkları için polislere teşekkür etti. Polis, Miray Uğurlu’yu çocuk polis kimlik kartı ve doğum günü hediyesi verdi.



