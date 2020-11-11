Adana'da lösemi hastası Yaman'ın tedavisi için ilik umudu

3 yaşındaki Yaman Yağ, annesinden nakledilecek ilikle hayata tutunmaya çalışacak.

Adana'da Melike ve Serkan Yağ çiftinin 2017 yılında, ikiz çocukları Yaman ve Pera dünyaya geldi.

2019 yılının Mayıs ayında Yağ çifti, Yaman'ı emeklerken çenesinin morarması üzerine hastaneye götürdü.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Burada doktorların yaptığı testler sonucunda küçük Yaman'ın kan değerlerinin düşük olduğu görüldü ve daha sonra Yaman'a lösemi teşhisi konuldu.

HASTALIĞI NÜKSETTİ

Hemen ardından küçük çocuğun tedavisine başlandı. Minik Yaman, 7 ay sonra sağlığına kavuştu. Aile, bu süreçte Yaman'ı sık sık kontrole götürdü. İyileştikten 5 ay sonra yapılan kontrolde ise doktorlar, Yaman'ın hastalığının nüksettiğini öğrendi.

Doktorların bu aşamada Yaman'ın iyileşmesi için kesinlikle ilik nakline ihtiyacı olduğunu bildirmesinin ardından Yağ Ailesi, Yaman'a uygun donör bulabilmek adına araştırmalar yapmaya başladı. Ancak aile içi ve Türkiye geneli taramalarda Yaman Yağ'a uyan kök hücre bulunamadı.

SON ÇARE ANNEDEN ALINAN İLİK

Oğlu Yaman’a uygun bir donör bulabilmek umuduyla uzun bir süre beklediklerini kaydeden Serkan Yağ, sürecin umdukları gibi gitmediğini belirtti.

ANNESİNİN İLİĞİ YÜZDE 70 UYUMLU

Oğlunun hastalık sürecinde ağır kemoterapi tedavisi gördüğünü kaydeden Yağ, "Oğlum artık ilik naklinin gerçekleşmesi gereken bir duruma geldi. Bu noktada son çaremiz eşim oldu. Annesinin iliği Yaman ile yüzde 70 uyumlu. Her şey yolunda giderse oğlum bu nakil sonrası sağlığına kavuşabilir.

Gönül isterdi ki yüzde yüz uyumlu bir ilik bulunsun ama olmadı. Çünkü ülkemizde ve yurt dışında kök hücre bağışına duyarlılık çok az. Hatta en üzücü konulardan biri de kök hücre bağışlayan kişilerin nakil evresinde bundan vazgeçmesi oluyor. İlik bulduk diye sevinen aile, bu vazgeçişlerle tüm umudunu kaybediyor." diye konuştu.

ANNE VE OĞLUNDAN MESAJ

Anne Melike Yağ, oğlunun verdiği mücadeleye tüm gücüyle devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde kemik iliği naklinin gerçekleşeceğini kaydetti.

Minik Yaman ise hastalık sürecinde destek verenlere teşekkür mesajı yolladı.