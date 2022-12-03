Adana'da madenciler: Yeryüzünde daha çok tehlike var

Türkiye'nin ülke ve ev ekonomilerine katkı sağlayan, çinko ve kurşun madenciliği yapan emekçiler, "Bir daha dünyaya gelsem yine madenciliği tercih ederdim.” dedi.

Madenciler, yaklaşık 700 metrelik yer altında ekmek mücadelesi veriyor.

Türkiye’nin en değerli çinko ve kurşun madeninin çıktığı Adana'nın Kozan ilçsinde, ülke ve ev ekonomilerine katkı sağlanıyor.

Yer altı çinko maden işletmesinde onlarca maden emekçisi yerin metrelerce altında canları pahasına emek harcıyor.

İHA'nın aktarımına göre; iş başı yapmadan önce baret ve maskelerini giyerek iş güvenliği ve tedbirler konusuna uyan emekçiler, yıllardır yer altına emek vererek yoğun mesailerinde en çok ailelerini özlediklerini kaydetti.

"Yerin altında en helal ekmek parası"

Maden mesaisini tamamlayan Tahsin Demirören, "Yerin 5-6 kilometre derinlikteydim. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Dışardan tehlikeli zorlu gözükse de bize zorlu gelmiyor. Yerin altında en helal ekmek parası. Korkarak girmiyoruz. Alıştık artık. Bir daha dünyaya gelsem yine madenciliği tercih ederdim.” dedi.

"Madencilerin iç dünyası buraya gelince başlıyor"

Akıllarında en çok aileleri Sefa Poyraz isimli işçi, "Mesai öncesi eksiklerimizi kontrol ediyoruz, arkadaşlarımızdan eksik var mı, sorunu olan arkadaşımız var mı bir dayanışma ile mesaiye başlıyoruz. Ardından yer altına girince çatlaklar kontroller yapıyoruz. Madencilerin iç dünyası buraya gelince başlasa da içeride unutuyoruz. En çok yer altında aklıma ailemi düşüyorum.” diye konuştu.

"Yerin üstünde yerin altından daha çok tehlike var"

Muhammed Yiğen de 7 yıldır madende çalıştığını kaydederek, "Yeryüzünde daha çok tehlike var bana göre yerin üstünde yerin altından daha çok tehlike var. Dışardan farklı düşünülse de yerin altında alın teri ile helal ekmek mücadelesi.” dedi.

"Bu emekçilerin kolay işte gözleri yok"

Maden işletmesinin müdürü Ömer Lütfü Doğan, "Yüksek tenörlü çinko madeni Türkiye’de çok nadir dünyada 3-4 yerde var. Bu madencilerimizin emeği ile gün yüzüne çıkıyor. Çinko maden bölümümüzde yaklaşık 100 maden emekçimiz ile çalışıyoruz. Madencilik çok kutsal bir meslektir. Maden emekçilerinin burada büyük bir dayanışma ve dostluğuna da şahit olursunuz. Mesai bitimi çalıştıktan sonra çıkan çalışanlarımız birbirlerine 'geçmiş olsun' derler, sağ salim çıktıkları için. Burada çalışan arkadaşlarımız daha kolay bir mesleği yapabilirler aynı paralara ama bu emeği tercih edip severek bu zorlu mesleği icra ediyorlar. Madencilerin emeği her eve giriyor. Maden olmadan aslında hiçbir şey olmuyor. Bu emekçilerin kolay işte gözleri yok. Alınterleriyle kazanırlar ekmeklerini. Birbirine güvenirler. Burada çıkan maden yüksek tenörlü bir cevher. Türkiye'de çok nadir bu kadar yüksek terörde bir maden. Dünyada üç dört yerde var. Türkiye'de tek diyebiliriz.” dedi.

"Kuralına göre oynarsan kazaları en aza indiriyorsun"

Maden şehitlerini de 4 Aralık madenciler günü vesilesi ile her zaman dualarla andıklarını aktaran Doğan, maden ocağında kurallara ve denetimlere büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Tüm maden şehitlerimizi saygı ve dualarla anıyoruz. Madencilikte şu var kuralına göre oynarsan aslında kazaları en aza indiriyorsun. Bu kanunlar hep kanla yazılmış. Bir olay olmuş, ölümlü bir kaza olmuş. Bunun üstüne bir yasa çıkmış. Bunu yapma diyor, bunu yapanlar daha önce acı bir deneyim de bulunmuşlar diyor. Bundan sonra olmasın diye bu kanunlar var. Kanunlara göre çalışırsan aslında kazayı en aza indirebiliyorsunuz. Maden ocağımızda da bu konuda en üst seviyede hassasiyet ve sıkı denetim var.” diye konuştu.